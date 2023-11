La Ducato Futsal torna al PalaRota, sabato arriva la GTS Grafica

Il vice allenatore Andrea Marini. “Campionato difficile. Non dobbiamo mollare”

Torna a giocare tra le mura amiche la Ducato Futsal per la 7° giornata del campionato di serie C1. E lo fa cercando di metabolizzare la pesante sconfitta rimediata a Gubbio, sabato scorso.

“8-1 è un punteggio indiscutibile – dice il vice di De Moraes, Andrea Marini – ma io di partite ne ho viste tante in vita mia. Questa è una di quelle in cui il tabellone è clamorosamente bugiardo. Per questo è necessario, in questo momento, non abbattersi pensando al risultato, ma essere sicuri che i frutti del lavoro arriveranno”.

Cosa c’è che non sta andando?

“Il campionato è equilibrato, difficile e senza partite scontate. Noi tutti eravamo coscienti di questa cosa, anche se facciamo un po’ fatica ad adeguarci al salto di categoria”.

E cosa possono fare i ragazzi per ribaltare questa situazione?

“La differenza la faranno l’atteggiamento e la concentrazione. Sarà necessario continuare a fare in settimana quello che abbiamo sempre fatto; mentre in partita, il salto di qualità dipenderà dalla concentrazione che riusciremo a mantenere nel corso delle partite. Ma la cosa decisiva sarà conservare la fiducia nei mezzi e nelle qualità che sappiamo di avere”.

Sabato importantissimo test contro la CTS Grafica: i tifernati hanno un punto in più in classifica rispetto a Rosi e compagni e arriveranno a Spoleto in un ottimo momento di forma.

Appuntamento al PalaRota alle 15.