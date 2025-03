La Ducato Futsal si prepara per l’ultima a PalaRota contro il Real Cannara, Trapasso: “Il pubblico di Spoleto è il più numeroso e partecipe che abbia mai conosciuto; è un piacere scendere in campo”

Siamo alla vigilia del match tra Ducato Futsal e Real Cannara e di questa che è l’ultima partita in casa per gli spoletini in questa stagione ne parliamo con Danilo Trapasso. “Stiamo veramente passando un buon momento; si vede che abbiamo una marcia in più, una cosa figlia dei tanti allenamenti che abbiamo in questo anno. Con Emiliano e Renan questa squadra è cresciuta di caratura; la loro presenza ha migliorato un po’ tutti e posso dire che c’è un po’ di rimpianto per non essere più vicini alle prime tre”. E come vive Trapasso l’ultima al PalaRota? “A parte la parentesi del Perugia di Gaucci, il pubblico di Spoleto è il più numeroso e partecipe che abbia mai conosciuto; è un piacere scendere in campo qua ed è uno stimolo, nonostante l’età, per continuare a giocare e mettermi in discussione”. Compreso l’adattamento al ruolo di pivot che gli è stato richiesto nel girone di ritorno. “Questa squadra ha solo tre anni e possiamo dire che di strada ne ha fatta e altra sono convinto che se ne potrà fare, anche con l’aiuto dei giovani che dovranno imparare a ritagliarsi spazi sempre più importanti”.

Appuntamento al PalaRota sabato alle 15.00