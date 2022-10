La Ducato Futsal si prepara al secondo impegno in Coppa Italia

Domani in casa della Academy Foligno. De Moraes: “Il nostro percorso di miglioramento procede e stiamo dando, soprattutto ai ragazzi che vengono dal calcio, i giusti tempi per poter entrare nei meccanismi del futsal”

Dopo la bella vittoria di sabato al PalaRota, torna in campo la Ducato Spoleto Futsal nell’anticipo della seconda giornata di categoria: domani sera la squadra di De Moraes sarà ospite della neo-costituita Academy Foligno, reduce dalla bella vittoria (4-2) nel derby in casa del Real Foligno.

Proprio il mister spoletino torna sulla partita contro il Torgiano.

“Abbiamo ancora del lavoro da fare e sappiamo cosa c’è da migliorare, ma sono soddisfatto; se non altro perché i ragazzi sono stati capaci di superare l’emozione dell’esordio in casa, con tanti occhi puntati addosso. All’inizio sembravamo con il freno tirato, ma poi ci siamo sciolti e la prestazione si è vista”.

Domani sera si giocherà sul sintetico…

“Questo, per noi, non sarà proprio un problema. A noi piace giocare al chiuso perché è il senso di questo sport, ma è anche vero che ci alleniamo due volte alla settimana sul nostro campo all’aperto e non abbiamo scuse”.

La settimana di lavoro com’è stata?

“Il nostro percorso di miglioramento procede e stiamo dando, soprattutto ai ragazzi che vengono dal calcio, i giusti tempi per poter entrare nei meccanismi del futsal. È un peccato che non riusciremo a recuperare i nostri infortunati ci fa perdere continuità in questo lavoro e nella conoscenza reciproca; ma sono cose che, nel corso di una stagione, dovremo imparare ad affrontare e non ci tiriamo indietro”.

Appuntamento domani alle ore 20 sul sintetico del Flex Village di Sant’Eraclio.