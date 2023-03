La Ducato Futsal riparte dalla trasferta di Nocera Umbra

Matteo Belli: “Il mister sa che può contare su di me in qualsiasi momento”

Ultimo impegno prima della pausa di due settimane per la Ducato Futsal che giocherà a Nocera Umbra nell’anticipo della diciassettesima giornata di campionato. Si torna in campo dopo la sconfitta incassata sabato ad opera del Real Cannara e sarà necessario l’apporto di tutto il gruppo per riprendere il filo del discorso.



“A Nocera sarà una partita molto importante – ci dice Matteo Belli, autore della bellissima rete contro il Cannara – perché sappiamo che non è facile tornare in campo dopo sabato; sarà fondamentale anche l’apporto che verrà dal recupero al meglio di Rosi e Vasilache, gente di esperienza che sa come gestire questi momenti”.

Sempre il gruppo al centro di ogni pensiero…

“Se non fosse stato così, non sarebbe stato facile rimettermi in gioco dopo l’esperienza con la Maran. Invece è bello stare insieme ed allenarsi, anche se uno gioca meno, mettendo in primo piano gli obiettivi di squadra rispetto a quelli del singolo. Il mister sa che può contare su di me in qualsiasi momento”.

E se, quando uno trova spazio, fa un gol come quello di sabato…

“In quel momento è stata una grande soddisfazione perché c’era la sensazione che potesse essere la rete che riapriva il match e, magari, portarci al pareggio. Oltre tutto che è stato entusiasmante sentire la reazione del pubblico. Col senno del poi, è stata una soddisfazione che si è rivelata amara”.



L’appuntamento è per domani sera alle 21.30 a Nocera Umbra. Con attenzione particolare ai padroni di casa che, proprio nell’ultimo match disputato in casa, hanno ottenuto l’unico punto sin qui conseguito.