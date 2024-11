La Ducato Futsal riparte da Miriano. Marini: “Fondamentale sarà l’approccio mentale e la determinazione”

Una Ducato Futsal che vuole smaltire la delusione per la sconfitta interna contro il Real Foligno, sta preparando la delicata trasferta in casa del Miriano, in calendario nell’anticipo di venerdì.

“Quando ci siamo trovati lunedì – dice Andrea Marini, allenatore in seconda degli spoletini – è bastato veramente poco per capire che il capitolo di sabato era giù chiuso. Tutti siamo consapevoli degli errori fatti e siamo ben coscienti di dove e come possiamo migliorare”.

Ad esempio?

“Ci diciamo sempre che una squadra come la nostra non deve assolutamente cadere nei piccoli tranelli che gli avversari ci tendono, perché, se ci cadiamo, perdiamo. Non rispondere all’avversario significa sfruttare le energie per noi e per le cose positive che siamo capaci di fare. Non è la prima volta che perdiamo per errori di concentrazione e non è bello rovinare il nostro lavoro così”.



Venerdì una trasferta con tante insidie.

“Giocheremo sul sintetico, di sera, dovendo anche combattere con un campo piccolo e che sarà scivoloso. Non cerchiamo alibi e, anche per questo, questa settimana, abbiamo approfittato del nostro campo all’aperto a S.Giacomo per abituarci al meglio a queste condizioni. Certo, fondamentale sarà l’approccio mentale e la determinazione di non passare in svantaggio contro una squadra che ha dimostrato quanto può valere nelle partite in casa”.

Marini che dovrà gestire, per intero, la responsabilità delle gestione della panchina, visto che De Moraes è stato ammonito nel match contro la Real Foligno, in regime di diffida e, quindi, dovrà scontare una giornata di squalifica.

“Non è la prima volta che capita e non mi preoccupa per nulla questa cosa: il rapporto con i ragazzi è ottimo e credo di poter fare quanto verrà richiesto al meglio”.

L’appuntamento è per le 21.00 di venerdì.