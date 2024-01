La Ducato Futsal riparte da Cannara

D’Angeli: “C’è un bel legame tra Spoleto e questa squadra; ma anche tra la prima squadra ed i ragazzi del settore giovanile”



Dopo la pausa natalizia, servita per celebrare il Città di Rieti come vincitore della fase regionale della Coppa Italia il giorno dell’Epifania e per recuperare l’ultima partita rinviata (vittoria del Real Cannara che relega la Ducato al penultimo posto in graduatoria), torna per il suo girone di ritorno la serie C1 di futsal che vedrà Rosi e compagni ospiti proprio della compagine presieduta da Danilo Morici, in una sfida sempre avvincente.





dice Michele D’Angeli, prezioso membro dello staff di De Moraes e non solo –D’Angeli preparatore dei portieri, ma anche grande colonna della società Ducato Futsal per quello che riguarda il marketing.Anno nuovo, vita nuova, insomma. Con la speranza che domani sera a Cannara ci sia la svolta, anche dal punto di vista dei risultati. Appuntamento al PalaCasone alle 21.30.