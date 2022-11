Stramaccioni: “Tutti si stanno impegnando veramente a fondo per fare in modo che questo progetto possa dare risultati sotto tutti i punti di vista”

Vigilia di campionato per la Ducato Futsal che, dopo più di due mesi di preparazione (compresa l’amara parentesi della Coppa Italia), si appresta ad esordire nel girone A della serie C2 umbra. Saranno venti partite tra andata e ritorno quelle che porteranno Rosi e compagni fino al 13 maggio 2023. Delle dieci avversarie, cinque la squadra spoletina le ha conosciute in Coppa. Le altre cinque (il girone, come noto, è composto da undici società) imparerà a farlo nel corso della stagione; iniziando da sabato, quando andrà ospite a Città di Castello della della CTS Grafica, con un bel po’ di storia alle spalle (compresa una stagione in serie B).

“Sono molto curioso di affrontare questo torneo –; dice il portiere gialloverdeblù, Marco Stramaccioni – le partite di coppa sono state un bel banco di prova per farmi rendere conto che il livello è molto alto, più di quando lasciai la C2 una decina di anni fa. Ci sarà da impegnarsi per essere ben pronti”.

E com’è stato rimettere i guantoni dopo tanto tempo?

“Una grandissima emozione sin dalla prima amichevole giocata, ma poi abbiamo rotto il ghiaccio e tutto è filato via liscio. Anche dal punto di vista tecnico sento che sto migliorando, di partita in partita e tornando a buoni livelli. Già sabato contro il Rivo credo di aver disputato un match di livello e peccato non sia servito per vincere”.

Merito anche di un gruppo che sembra veramente motivato.

“Tutti si stanno impegnando veramente a fondo per fare in modo che questo progetto possa dare risultati sotto tutti i punti di vista. Ci stimoliamo uno con l’altro ed è veramente un bellissimo gruppo”.

Appuntamento alle ore 15 di sabato nello storico Pala Engels di Città di Castello.