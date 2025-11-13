La Ducato Futsal pronta ad ospitare Montegabbione, Ceccarelli: “Necessario continuare su questa strada”

  • Redazione
  • Novembre 13, 2025
  • Calcio a 5
    • Una Ducato Futsal rinfrancata da due ottimi risultati tra Coppa e campionato, riceve sabato la visita del Montegabbione. Gli spoletini vanno a caccia di tre punti utilissimi per togliersi di dosso le paura di una classifica che, prima della trasferta di Todi, si era fatta preoccupante, ma soprattutto cercano conferme in vista del rush finale del girone di andata e della semifinale di Coppa contro la Rivo Subasio. “Il ritorno di Coppa contro l’Umbrasabina – dice il portiere Massimiliano Ceccarelli, uno dei volti nuovi della Ducato 2025-2026 – potrebbe essere stato veramente la svolta di una stagione, che era stata fin lì sin troppo altalenante, tanto a livello di fiducia che di consapevolezza di quello che possiamo mettere in campo. Contro il Montegabbione è necessario continuare su questa strada”. E il segreto potrebbe anche essere nelle rotazioni a disposizione di De Moraes. “Abbiamo in rosa tanti giovani che, quando entrano, scalpitano per dare il loro contributo; una cosa che rende gli allenamenti molto proficui e sposta gli equilibri anche in partita”. E ricchezza anche tra i portieri con Ceccarelli che si è alternato con il giovanissimo Paolino. “Mi avevano detto che Marco era forte, ma non immaginavo così… Mi ha sorpreso veramente e, nonostante la difficoltà dei 16 anni e di giocare ancora a 11, ha un bel carattere e si vede la sua voglia di fare bene, soprattutto nel suo porre attenzione ai consigli che io e Marco Stramaccioni gli diamo”. 
    Appuntamento per Ducato Futsal-Montegabbione sabato alle 15 al PalaRota. 

