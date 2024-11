La Ducato Futsal ospita Montegabbione, Cocco: “Sarà necessario imporre il nostro modo di giocare”

Alla vigilia del secondo match consecutivo in casa, la Ducato Futsal cerca di sfruttare l’onda emotiva positiva derivante dall’eccellente prestazione messa in campo contro la capolista San Martino. A Spoleto arriva l’arcigno Montegabbione, compagine che in questo campionato ha dimostrato di essere capace di tutto e del suo contrario e, per questo motivo, da prendere decisamente con le molle. “Contro di loro – dice il pivot spoletino, Filippo Cocco – sarà quanto mai necessario imporre il nostro modo di giocare. Dovremo affrontare il match senza ansia e senza viverla con quella specie di euforia che ci mettono, ma che non sai dove ti può portare”. Cocco ha anche le idee chiare sull’andamento di questo campionato. “Le prossime quattro partite saranno decisive per capire da che parte correremo da qui fino alla fine. L’obiettivo è uscire da questo limbo di classifica troppo pericoloso e che ti fa essere poco sereno”. Il numero dieci di De Moraes è deciso anche a continuare il suo percorso di crescita, ma al servizio della squadra. “Mi sono reso conto di come il mio miglioramento dovesse passare attraverso il sacrificio delle mie qualità individuali, per essere più utile creando spazi all’inserimento dei compagni. Il gol di Ciprian del 3-3 di sabato scorso è il frutto del lavoro settimanale e di quel pizzico di follia nel colpire di testa invece che aspettare che la palla scendesse. Sto lavorando molto sui video, vedendo i movimenti di altri che interpretano il mio ruolo; solo così potrò migliorare anche il coordinamento con i compagni e avvicinarmi a quello che chiede il mister”.

Appuntamento sabato alle 15 al PalaRota.