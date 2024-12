La Ducato Futsal ospita l’Umbrasabina, D’Angeli: “Troppo importante sfruttare questo momento positivo”

Una Ducato Futsal rilanciata dalle recenti prestazioni è pronta ad affrontare l’Umbrasabina in quella che è l’ultima partita del girone di andata.

“Abbiamo due partite in casa consecutive – dice Michele D’Angeli uno dei fondatori e responsabili della compagine spoletina – e non vogliamo perdere l’opportunità di giocarle al meglio davanti al nostro pubblico. Certo, per vincerle, dovremo mantenere un rendimento alto perché non giochiamo da soli, ma contro avversari molto solidi come Umbrasabina e Gubbio Burano”.

Comunque c’è fiducia in vista del girone di ritorno…

“Crediamo fortemente nel lavoro che stiamo facendo e, come lo scorso anno, di poter raccogliere i frutti migliori nella seconda parte di stagione. Alla fine l’obiettivo resta quello di dare tutto, senza avere nessun rimpianto”.

Da ex portiere ed ex preparatore dei numeri uno spoletini, D’Angeli valuta piacevolmente l’apporto dato da Bonelli ed il rapporto che si è instaurato con Stramaccioni.

“Sono due persone molto intelligenti e non ho mai avuto dubbi su quello che avrebbero potuto dare. Non c’è stata mai nessuna forma di competizione ed entrambi si stanno impegnando per essere utili ciascuno a proprio modo. La Ducato non può che essere contenta di sfruttare questa sinergia, secondo le proprie necessità”.

D’Angeli si occupa anche delle pubbliche relazioni ed in particolare del rapporto con le istituzioni e con gli sponsor ed ha contribuito, mediante azioni di marketing, a creare quella che è l’immagine attuale della Ducato Futsal, dandole una caratura di categoria superiore.

“Io sono uno di quelli cui viene naturale fare le cose in cui crede, anche se sembrano esagerate per la categoria in cui siamo. Però mi sento di dire che il nostro modo di lavorare ha ricevuto una risposta positiva da parte delle aziende che hanno deciso di sostenerci”.

Appuntamento per Ducato Futsal-Umbrasabina è alle 15 di sabato al PalaRota