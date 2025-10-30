La Ducato Futsal ospita la CTS Grafica, Vasilache: “Pensare una partita alla volta”

  Ottobre 30, 2025
  Calcio a 5
    • Sabato, torna a giocare al PalaRota la Ducato Futsal dopo due ottime prestazioni lontana da Spoleto in cui, tra Coppa e Campionato, sono arrivate, comunque, due sconfitte. La squadra, nonostante tutto, sembra molto sul pezzo perché ha dimostrato di essere al livello delle avversarie e sta crescendo anche sul piano fisico. Uno degli esempi di questo è sicuramente Ciprian Vasilache che, dopo un avvio un po’ appannato, sta facendo vedere sprazzi del trascinatore della scorsa stagione. “Sono carichissimo e, a parte il problema alla mano, fisicamente sto veramente molto bene”. Una crescita che ha portato anche al gol da copertina di sabato a Gubbio. “Quello è il figlio della fiducia che mi sta dando il mister, sono cose che riescono quando uno è concentrato su quello che fa”. Niente male alla vigilia di quattro giorni importantissimi per la stagione della squadra di De Moraes. “Dobbiamo pensare una partita alla volta: prima di tutto c’è la CTS e per noi sono tre punti fondamentali per non perdere il treno delle compagini di alta classifica; da domenica penseremo alla Coppa”. 

     

    Ducato che, rispetto a Gubbio, recupera De Moraes e Tacchilei, ma perde l’acciaccato Giusti. Appuntamento alle 15 al PalaRota.

