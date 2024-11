La Ducato Futsal ospita la capolista al PalaRota, Botteghin: “Uniti e compatti ne verremo fuori”

Alle prese con la crisetta dopo le due sconfitte rimediate contro Real Foligno e Miriano, la Ducato Futsal si prepara ad affrontare quella che, sulla carta, è una delle partite più difficili dell’anno: il confronto contro la capolista San Martino. Perché sarà pure vero che gli eugubini vengono da una settimana complicata (sono usciti dalla coppa per mano del Lidarno e sono stati fermati sul pari casalingo dall’Umbrasabina); ma è anche vero che i ragazzi di mister Fumanti hanno dimostrato finora grande solidità, confermando gli alti livelli della scorsa stagione in cui sfumò la vittoria del campionato per un solo punto.

“È quasi meglio affrontare una partita del genere ora – dice l’italobrasiliano Renan Botteghin – perché siamo consapevoli del nostro livello e contro di loro potrebbe essere la partita della svolta. E poi questo campionato ha dimostrato che ogni match ha una storia a sé”.

E da dove deve ripartire la Ducato?

“Dall’essere uniti come non mai. Fare in modo che questo gruppo faccia la differenza. Facciamo quello che sappiamo e la vittoria tornerà”.

Anche con il ritorno al 100% di Botteghin.

“Sto bene e non sento più dolore. Adesso sto lavorando per raggiungere il massimo della forma; ma sento che manca poco”.

Tradizionale appuntamento alle 15.00 al PalaRota.