La Ducato Futsal ospita la Accademy Foligno

Torna a giocare al PalaRota la capolista Ducato Futsal Spoleto, dopo il bel successo di Torgiano e la settimana di pausa rispettata da tutti i campionati regionali. Quindici giorni utili per lavorare e recuperare qualche acciaccato in vista dei prossimi impegni. Si parte dalla sfida contro l’Academy Foligno, compagine ostica già affrontata due volte da Rosi e compagni (un pareggio in Coppa, rimontando da 0-3, ed una vittoria 2-0 nel girone di andata), ma in entrambe le occasioni sul sintetico del Flex Village. Sul parquet di piazza d’Armi potrebbe essere un altro discorso, ma ci sarà comunque da tenere gli occhi aperti, se non altro perché i folignati, nell’ultima uscita, hanno sgambettato la Virtus Gualdo che condivideva la prima posizione proprio con la Ducato.

La squadra di De Moraes viene da due successi consecutivi e sembra aver superato il periodo di difficoltà.



“In verità – dice il giovane Leonardo Giusti – al nostro interno abbiamo metabolizzato questo momento senza problemi e sbalzi di umore, tutti uniti e contenti di poter fare parte di questo gruppo”.

“Gruppo”, una delle parole chiave dell’esperienza Ducato Futsal che, in questa settimana, ha avuto un ruolo importante anche dal punto di vista extra-sportivo, con la vicinanza dei ragazzi al loro capitano Simone Rosi, che ha sofferto la perdita dell’amato suocero Vincenzo.

“Per me – riprende Giusti – avere compagni di squadra così è stato fondamentale perché mi ha alleggerito un po’ le difficoltà del passaggio dal calcio al futsal. Il mister ed i ragazzi sono sempre pronti a darmi dei consigli e questo rende l’avventura più agevole”.

Quali sono state i problemi più grandi che hai dovuto affrontare?

“Sicuramente l’inserimento negli schemi e l’abituarsi a pensare in modo più veloce: nel futsal devi far lavorare la testa in modo diverso rispetto al calcio e bisogna farci l’abitudine”.

Appuntamento sabato alle ore 15.00 al PalaRota.