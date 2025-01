La Ducato Futsal ospita il Leonessa

Una Ducato Futsal in un ottimo stato di forma si appresta ad ospitare il Leonessa nel match che si presume essere decisivo se si vuol salire, per gli spoletini, uno step negli obiettivi stagionali. Al PalaRota arriva una squadra fortissima che, nel girone di andata, in un palazzetto infiammato da un tifo di categoria superiore, inflisse una severa sconfitta ai ragazzi di De Moraes: un 2-8 in cui a salvare l’onore ci pensò un rigore di Trapasso e una spettacolare punizione di capitan Rosi. Potremmo dire che, da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti e la Ducato ha acquisito sicuramente maggiore certezze nelle proprie possibilità, arrivando in zona play off, grazie a tante belle prestazioni, culminate con il pari imposto a domicilio alla capolista Gadtch sabato scorso. Ed è proprio confermando questo standard, magari con l’aiuto del suo pubblico, che gli spoletini potranno tenere aperto il discorso post-season contro la seconda della classe, rinforzata nelle ultime settimane anche da un giovane quanto valido portiere, quel Pernarella che, con le sue parate, ha trascinato i suoi, privi di diversi elementi, fino ai supplementari nella finale di Coppa dello scorso 6 gennaio contro la Gadtch.

Appuntamento alle 15.00 al Palarota.