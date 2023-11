La Ducato Futsal ospita Corciano per una sfida delicatissima

Giacomo Del Gallo: “Dal finale di partita di Rieti partirà il nostro rilancio”

Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, torna al PalaRota la Ducato Futsal, che si troverà di fronte il Corciano, ultimo in classifica, in un match con poche vie d’uscita per Rosi e compagni.

“Stiamo facendo fatica ad adattarci a questa categoria – dice il giovane Giacomo Del Gallo – in cui tutte le partite sono difficili ed il livello medio è alto. Eravamo abituati a vincere quasi tutte le partite ed ora paghiamo lo scotto di doverci confrontare con questa situazione. Dobbiamo mantenere l’obiettivo di concretizzare tutto il gran lavoro che facciamo in settimana e, sicuramente, ci sbloccheremo anche dal punto di vista mentale. Al riguardo sabato, in casa di una squadra forte come il Rieti, non siamo crollati dopo un inizio di

secondo tempo in cui ci siamo trovati sotto 7-1; ma ci siamo guardati in faccia ed abbiamo reagito, facendo anche quattro gol. Questo carattere tirato fuori in quei momenti devi essere la spinta per le prossime partite”.

Un Del Gallo già maturo, in quella che è la sua prima stagione effettiva nel calcio a cinque, dopo la trafila nel settore giovanile della Ducato Calcio.

“Sono contento di questa scelta, mi trovo bene ed i sacrifici fatti (che sono tanti) per far convivere futsal e lavoro, sono ampiamente ripagati da un gruppo fantastico che mi rende orgoglioso di poterci stare, allenamento dopo allenamento. Tra l’altro noi giovani siamo considerati parte fondamentale del gruppo e i più grandi ci riempiono pazientemente di consigli che non possono che farti migliorare”.

Insomma, nonostante tutto, c’è fiducia.

Appuntamento al PalaRota alle 15.00 di sabato.