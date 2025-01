La Ducato Futsal nella tana della capolista

Una prova di maturità che somiglia molto al monte Everest quella che si troverà di fronte la Ducato Spoleto Futsal nella quarta giornata del girone di ritorno: Rosi e compagni andranno ospiti della capolista Gadtch. Dopo il pareggio per 2-2 al PalaRota in un bello e combattuto match di andata, la squadra perugina ha messo in carniere undici vittorie e una sola, discussa, sconfitta in casa della CTS Grafica, insediandosi al primo posto in classifica e mettendo in bacheca anche la fase regionale della Coppa Italia, un paio di settimane or sono. I ragazzi di De Moraes sono, comunque, in un buon momento e vorranno sicuramente vender cara la pelle; e, magari, portare a casa punti utili per consolidare il posizionamento play off.

L’appuntamento è alle ore 15 di domani sullo splendido parquet del PalaPellini di Perugia.