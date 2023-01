La Ducato Futsal inizia il 2023 in casa del Real Foligno

Restani: “Sarà un’altra partita rispetto a quella di coppa e i ragazzi lo sanno…”

È un Matteo Restani a 360° quello con cui parliamo alla vigilia della settima di campionato che vedrà la Ducato Futsal Spoleto ospite sabato della Real Foligno. Partiamo dalle note dolenti e del dispiacere di non poter partecipare alle finali di Coppa Italia in programma a Magione il giorno dell’Epifania con tanto di diretta televisiva.

“Peccato veramente non esserci; però c’è da dire che, in quel momento, hanno meritato altri di passare il turno. Noi non abbiamo niente da recriminare, anche perché eravamo in fase di rodaggio ed è stata una sconfitta di quelle che potremmo definire come salutari”.

Vacanze natalizie si fa per dire per il responsabile del progetto futsal di via Finlandia, alle prese con le convocazioni della rappresentativa under 15 in vista del prossimo Torneo delle Regioni.

“La presenza di tre ragazzi della Ducato agli stage organizzati da mister Mariotti ci riempie di orgoglio e, nello stesso tempo, ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta, nonostante siamo praticamente all’inizio di questa esperienza. Tra l’altro mi sento di dire che, avendoli visti sul campo, i nostri non hanno sfigurato, nonostante due siano anche un anno più piccoli e speriamo possano far parte dei dodici che in primavera andranno in Veneto a difendere i colori dell’Umbria”.

La più stretta attualità ci porta al match del PalaPaternesi, un tempio del calcio a 5, che ha ricordi importanti per lo sport spoletino.

“Sono i ricordi belli della serie A della Maran, ma anche brutti per non aver potuto vivere, anche se allora lo facevo da spettatore tifoso, quello spettacolo a Spoleto. Comunque sarà bello rientrare in quel bellissimo impianto e calcarne il parquet”

Di fronte ci sarà la Real Foligno, sonoramente battuta al PalaRota in Coppa.

“Inutile dire che sarà tutta un’altra partita e i ragazzi lo sanno. I nostri avversari in campionato stanno facendo molto meglio di quanto fatto in Coppa e, inoltre, giocheremo in cassa loro; e siamo maturi a sufficienza per capire che il contesto sarà ben diverso”.

Appuntamento al PalaPaternesi alle ore 15 di sabato.