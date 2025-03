La Ducato Futsal in trasferta a Montegabbione, Bonelli: “Noi vecchi abituati a non mollare mai, abbiamo trascinato i ragazzi a non perdere la bussola quando ci siamo trovati sotto”

Siamo alla vigilia del rush finale per il campionato della Ducato Futsal; mancano tre partite alla fine e gli spoletini vengono da tre pareggi consecutivi ottenuti tutti in rimonta. “Non è così comune – dice Emiliano Bonelli – fare una serie di risultati così. Il dato che accomuna queste partite è che il nocciolo duro della rosa, noi vecchi insomma abituati a non mollare mai, abbiamo trascinato i ragazzi a non perdere la bussola quando ci siamo trovati sotto. I più giovani sono stati bravi a venirci dietro ed è stato decisivo per evitarci delle sconfitte che ci potevano stare; anche se, se uno pensa alle partite per intero, se in queste tre partite fossero venute tre vittorie, non credo che nessuno avrebbe avuto niente da ridire”. Il portiere di movimento come arma micidiale. “Tutto merito dell’allenamento settimanale e della straordinaria qualità che possiamo mettere in campo, soprattutto quella del mister e quella di Renan Botteghin”. Prima stagione di Bonelli a Spoleto e uno della sua esperienza ha ben chiaro quello che è mancato in questa stagione per rimanere aggrappati ai play off. “Secondo me ci è mancata la continuità all’interno della stessa partita ed abbiamo fatto fatica ad imporre i nostri ritmi in partite in cui l’avversario sulla carta era più debole. Così sono venuti i punti persi che avrebbero potuto dare una visione diversa al nostro campionato. Certo che, se penso al fatto che siamo rimasti imbattuti con Gadtch e San Martino, aumentano i rimpianti“. E ora le ultime tre… “Match poco decifrabili, con due partite da giocare all’aperto e una in casa con una squadra affamata di punti salvezza.”

Appuntamento alle ore 15 di sabato a Montegabbione, con uno sguardo al meteo che minaccia una pioggia che renderebbe problematico l’equilibrio sul campo di via Aldo Moro.