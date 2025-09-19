La Ducato Futsal in trasferta a Lidarno

  Settembre 19, 2025
  Calcio a 5
    • Prima trasferta stagionale per la Ducato Futsal, che sarà impegnata domani pomeriggio a Lidarno, in quella che è la prima delle due uscite consecutive sul sintetico, inframezzate dal durissimo impegno casalingo contro il Monteleone. Rosi e compagni, in settimana, si sono allenati un paio di volte al Capitini, così da abituarsi un po’ ai campi all’aperto. Non ci sarà Botteghin, espulso contro il San Martino (addirittura tre giornate di squalifica per lui). Padroni di casa stanchi sicuramente (ma anche felici), visto che il calendario li obbligherà a giocare la seconda partita in due giorni, dopo l’impegno di coppa di ieri sera a Città di Castello (conclusosi con la vittoria del Lidarno 5-3 che spinge i perugini ai quarti di finale). Ducato chiamata, ovviamente, ad un salto di qualità che le permetta di mettere qualche punto in carniere.

    Appuntamento a Lidarno alle ore 15.00 di domani.  

