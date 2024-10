La Ducato Futsal in trasferta a Leonessa, Bonelli: “Con Stramaccioni un rapporto ottimo, stiamo lavorando bene”

Con negli occhi la buona prestazione messa in campo contro la Gadtch, la Ducato Spoleto Futsal si appresta ad affrontare, nell’anticipo una delle trasferte più impegnative, quella in casa del Leonessa RSA, attuale capolista, grazie alle tre vittorie conquistate ed all’unico pareggio che le è stato imposto in extremis in casa del Torgiano. “Il loro risultato di sabato – dice il portiere spoletino, Emiliano Bonelli, uno dei protagonisti dell’ultimo match del PalaRota – sta a testimoniare quanto è livellato questo campionato e quante difficoltà si avranno affrontando le partite fuori casa. L’anno scorso tre squadre hanno fatto gara a sé; poi ci sono state le altre. Quest’anno, solo a vedere le quattro neopromosse dalla serie C2, capisci quanto sono toste ed è il segno di un torneo molto complicato”. C’è comunque fiducia sul prosieguo della stagione della Ducato. “Se gli infortuni ci daranno un po’ di pace, sono convinto che il nostro obiettivo debbano essere i playoff. Se la matematica non è un’opinione, la Ducato, in quattro giornate ha fatto i punti dell’intero girone di andata dello scorso anno. Questo deve darci lo stimolo giusto per andare avanti”. Parole importanti anche sui primi mesi in questo nuovo gruppo. “Già lo scorso anno avevo avuto sentore di come fossero: una squadra esperta, che ancora ha voglia di fare e contro cui si ‘sbatte male’; entrando nel gruppo ho capito le motivazioni che ci sono dentro e sono stato anche meravigliato della bellissima accoglienza che ho ricevuto. Soprattutto con Marco Stramaccioni, che mi avrebbe dovuto vedere come un concorrente, si è creato un rapporto ottimo che non è stato nemmeno minato dalle due partite in cui mi ha sostituito ed in cui è stato decisivo. Tra l’altro è anche un eccellente preparatore e stiamo lavorando veramente bene”.

Ducato che si presenterà senza Cocco e Botteghin. Recuperati Rosi e Trapasso, oltre al miglior Vasilache. Appuntamento venerdì sera alle ore 21 presso il palazzetto di via Aldo Moro a Leonessa.