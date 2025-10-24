La Ducato Futsal in trasferta a Gubbio

Dura trasferta per la Ducato Futsal quella di domani alla Polivalente di Gubbio. Rosi e compagni, nella settima di andata, andranno ospiti della Avvera, compagine che precede gli spoletini in classifica di soli due punti, ma che ha affrontato tutte le squadre più accreditate del girone, perdendo una sola volta in casa del Monteleone ed essendo, al momento, l’unica ad avere tolto punti alla capolista Gadtch. Difficile il compito per una Ducato che dovrà fare a meno, oltre che di Trapasso, anche dello squalificato De Moraes e con un Botteghin acciaccato. Morale buono, comunque: nonostante la sconfitta, in Coppa a Calvi si è vista una bella prestazione, a confermare un buon trend e un ottimo apporto dei più giovani (nella foto Tacchilei nella partita di sabato contro il Miriano). Di contro, c’è da dire che anche l’Avvera Gubbio ha espugnato in Coppa il sintetico di Lidarno con un ottimo 6-3.

Appuntamento alla Polivalente di Gubbio alle 14.45.