La Ducato Futsal in trasferta a Gubbio

  • Redazione
  • Ottobre 24, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 70

    • Dura trasferta per la Ducato Futsal quella di domani alla Polivalente di Gubbio. Rosi e compagni, nella settima di andata, andranno ospiti della Avvera, compagine che precede gli spoletini in classifica di soli due punti, ma che ha affrontato tutte le squadre più accreditate del girone, perdendo una sola volta in casa del Monteleone ed essendo, al momento, l’unica ad avere tolto punti alla capolista Gadtch. Difficile il compito per una Ducato che dovrà fare a meno, oltre che di Trapasso, anche dello squalificato De Moraes e con un Botteghin acciaccato. Morale buono, comunque: nonostante la sconfitta, in Coppa a Calvi si è vista una bella prestazione, a confermare un buon trend e un ottimo apporto dei più giovani (nella foto Tacchilei nella partita di sabato contro il Miriano). Di contro, c’è da dire che anche l’Avvera Gubbio ha espugnato in Coppa il sintetico di Lidarno con un ottimo 6-3. 
     

     

    Appuntamento alla Polivalente di Gubbio alle 14.45. 

    Share

    Articolo precedente

    Coppa Italia, la Ducato Futsal perde a Calvi, ma il discorso qualificazione è ancora aperto

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....