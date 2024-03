La Ducato Futsal in cerca di punti a Corciano

Vasilache recupera, Trapasso non ce la fa

Nona di ritorno per la Ducato Futsal Spoleto che andrà a fare visita a quel Corciano che all’andata rifilò, in un PalaRota attonito, un perentorio 8-3 ai ragazzi di De Moraes. Gli avversari della Ducato sono ultimi in classifica, ma vogliono giocarsi le residue chance per rientrare, almeno nei playout. Partita difficile per gli spoletini che, pur potendo contare sul recupero di Vasilache (nella foto), non potranno invece disporre di Trapasso alle prese con una noia muscolare.

Rosi e compagni, se vorranno fare punti, dovranno confermare gli standard di gioco visti nelle ultime settimane senza subire cali di concentrazione. Nel complesso sarà una giornata campale per la lotta salvezza con le ultime sei che si affronteranno tra di loro e sabato sera il quadro sarà sicuramente più chiaro, in vista del rush finale di una stagione regolare che vedrà la sua fine già il prossimo 23 marzo.

Corciano-Ducato Futsal si disputerà al Palasport corcianese sabato alle ore 15.