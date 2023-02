La Ducato Futsal in cerca di conferme in casa del Torgiano

Andrea Marini: “Sono fiducioso, anche perché il gruppo, il senso di appartenenza non è mancato mai nemmeno nei momenti più difficili”

Dopo il ritorno alla vittoria nel match contro la CTS Grafica, torna in campo la Ducato Futsal Spoleto nella trasferta in casa del Torgiano. Sarà un ritorno in un palazzetto che mister De Moraes conosce benissimo visto che dieci anni fa fu uno degli artefici dei successi della allora Real Torgianese che dominò il campionato di C1 (con tanto di finale di Coppa Italia), arrivando, nella stagione successiva, ad un passo dai playoff anche in serie B. In squadra con De Moraes c’era anche Riccardo Ciambottini, attuale tecnico del Torgiano, con cui ha in comune anche la grandissima “difficoltà” di abbandonare definitivamente gli scarpini per affrontare i match solo dalla panchina.

Ducato che dovrà confermare, se non migliorare, quanto visto contro la CTS, sabato scorso.

“Abbiamo fatto una settimana di allenamenti molto intensa – dice Andrea Marini, vice proprio di De Moraes – e contiamo di poter tornare sui livelli visti fino alla metà di gennaio. Sono fiducioso, anche perché il gruppo, il senso di appartenenza non è mancato mai nemmeno nei momenti più difficili. E i ragazzi sanno bene che l’obiettivo primario di questa esperienza è proprio quello”.

Si è registrato un po’ troppo nervosismo nelle ultime uscite della Ducato Futsal?

“Ad uno staff tecnico piace che la squadra viva gli impegni sempre con la giusta tensione, ma, nelle ultime partite, forse abbiamo esagerato un po’, soprattutto nei confronti delle direzioni arbitrali. C’è stato un confronto al riguardo tra i ragazzi e lo staff e anche tra di loro nello spogliatoio. Credo sia stata la cosa migliore e sono sicuro che sabato avremo la dovuta tranquillità”

Anche perché, a Torgiano servirà sicuramente la migliore Ducato, visto che i padroni di casa, pur provenendo da quattro sconfitte consecutive, hanno venduta carissima la pelle, tra le mura amiche, contro le squadre migliori del girone.



Appuntamento a Torgiano sabato alle ore 15.