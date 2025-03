La Ducato Futsal in casa del San Martino, De Moraes: “Ho chiesto ai ragazzi di fare più punti possibile e di guardare alla classifica solo all’ultimo minuto dell’ultima giornata”

Una Ducato Futsal che ha voglia ancora di rimanere aggrappata ai play off, si prepara alla difficilissima trasferta in casa del San Martino che precede in classifica direttamente gli spoletini, ma con nove punti di vantaggio. “C’è qualche rimpianto per i punti che abbiamo perso in questi mesi – dice il mister Claudio De Moraes – ma è anche vero che in una stagione sono cose che capitano. Abbiamo disputato tante buone partite e mi sento di dire che solo a Leonessa non siamo proprio scesi in campo; per il resto siamo mancati di continuità all’interno dello stesso match, con qualche calo di concentrazione, ma i ragazzi hanno dato il possibile e possiamo dire che abbiamo fatto un salto in avanti rispetto allo scorso anno”. Mancano ancora quattro partite e c’è da vivere questo rush finale. “Ho chiesto ai ragazzi di fare più punti possibile e di guardare alla classifica solo all’ultimo minuto dell’ultima giornata per vedere se ci siamo meritati il premio dei play off”. Con il San Martino De Moraes si aspetta una bella partita. “Loro sono una squadra molto tecnica e credo che sarà un match in cui le due squadre daranno poco spazio all’aspetto fisico, pensando più a fare gioco che a distruggerlo”.

All’andata finì 3-3 e la Ducato, pur soffrendo a tratti e tenuta in piedi da un ottimo Bonelli, fermò l’allora capolista San Martino sul 3-3, con qualche rimpianto nel finale.

L’appuntamento è alle 15 alla Palestra Polivalente di Gubbio.