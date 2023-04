La Ducato Futsal domani a Rivotorto per difendere il primato

Andrea Marini: “Con i risultati che sono maturati la scorsa settimana, non ci possiamo più nascondere”

Ultime tre fatiche per la Ducato Futsal Spoleto in campionato, con cinque punti da difendere, se si vuole realizzare il sogno chiamato serie C1. Primo impegno, trasferta in casa della Rivo Subasio, totalmente rilanciata nella corsa playoff.



“Vogliamo continuare – dice l’allenatore in seconda, Andrea Marini – a ragionare una partita alla volta, come abbiamo sempre fatto in questa stagione. È certo che, con i risultati che sono maturati la scorsa settimana, non ci possiamo più nascondere. Dobbiamo mettercela tutta per difendere questo vantaggio”.

Settimana di grande concentrazione in allenamento.

“Tutti i ragazzi sanno dell’importanza che riveste questo match. Li ho visti in forma e concentrati, con la giusta consapevolezza. Abbiamo vissuto momenti difficili in questi mesi e li abbiamo superati, con la sfortuna di dover fare fronte ad infortuni proprio in concomitanza con i match più delicati”.

E comunque ci sarà da giocare senza il capitano Rosi…

“Una squalifica per cumulo di ammonizioni sul finale di stagione è una cosa che devi mettere in conto. L’assenza di Simone si farà sentire; ma sono convinto che i suoi compagni faranno di tutto per fare in modo che la sua mancanza si senta il meno possibile”.

C’è da considerare anche le motivazioni di un avversario che, dopo lo 0-4 subito al PalaRota, ha perso una sola volta (a Cannara) in nove partite e che, con la vittoria di Gualdo, vede ad un passo la possibilità di accedere ai play off.

“Giocare a Rivotorto – conclude Marini – è sempre difficile perché il campo è molto piccolo e bisogna mantenere la concentrazione altissima per tutto il tempo; ma la loro rimonta non dipende solo dal terreno di gioco e bisogna fargli i complimenti per la serie di risultati che hanno messo in fila e che rende i punti in palio domani fondamentali non solo per noi, ma anche per loro”.



In campo alle 15 domani alla Palestra Comunale di Rivotorto.