La Ducato Futsal contro il Lidarno anticipa al venerdì. Rosi: “Un po’ di pazienza e arriveremo”

Una Ducato Spoleto che si vuole subito rialzare quella che si presenterà nel suo esordio stagionale tra le mura amiche nell’anticipo di venerdì. L’esclusione dalla Coppa e la sconfitta subita sabato a Gubbio nella prima di campionato sembrano già alle spalle e le parole del capitano Simone Rosi sono lì a testimoniarlo.

“Prima di tutto, nonostante ci assumiamo le nostre responsabilità per gli errori che abbiamo commesso in partita, lasciatemi dire che giocavamo contro una buona squadra, giovane e capace non solo di pressare per tutta la partita, ma anche di gestire un’ottima fase di attacco. Sono convinto che non molti faranno punti lì e lo conferma il fatto che, in Coppa, hanno fermato il San Martino, compagine che lo scorso anno ha perso la serie B per un punto”

Però la Ducato Spoleto può fare meglio…

“Su questo non c’è dubbio e siamo coscienti dei nostri margini di miglioramento. Stiamo lavorando duro e le gambe non girano come vorremmo: l’inizio di stagione anticipato sicuramente non permette di essere al 100%, anche se questo vale un po’ per tutti. Non dimentichiamo, poi, che Renan non ha ancora giocato: quando sarà della partita, ci darà un grande mano”

E, a proposito di grande mano, è ufficiale il ritorno di Secco, attaccante che conosce bene l’ambiente.

“Nella scorsa stagione Diego si era inserito meravigliosamente in gruppo e non perderemo di certo tempo in fase di ambientamento”.

Insomma c’è fiducia in vista del match contro il Lidarno.

“Mi è bastato vedere gli sguardi dei miei compagni lunedì alla ripresa degli allenamenti per allontanare ogni brutto pensiero. Siamo un gran gruppo, fatto di veterani che hanno bisogno dell’aiuto determinante dei giovani per superare i momenti non positivi che in 26 partite ci saranno di sicuro. Oltre tutto, avremo anche la motivazione di non deludere i nostri tifosi.”

Appuntamento venerdì al PalaRota alle 21.30. Una notte con la Ducato Futsal.