La Ducato Futsal conferma bomber Cocco anche per la C1

“Sarebbe bello segnare ancora di più, perché di quello viviamo noi attaccanti”

Al piccolo trotto, ma si ricomincia già a correre in casa Ducato Futsal, con i ragazzi di De Moraes che stanno seguendo un piccolo piano di lavoro per trovarsi pronti quando la preparazione per la nuova stagione entrerà nel vivo. Tra i ragazzi che stanno iniziando a sudare nel tardo pomeriggio al Capitini ci sono anche le facce conosciute di Andrea Coccia e Pierfrancesco Oranelli, due dei ragazzi che hanno accettato la scommessa della scorsa stagione di gettarsi corpo e anima nel futsal. E c’è anche Filippo Cocco che, con le sue 24 reti, ha entusiasmato il pubblico del PalaRota.

“Dopo la vittoria del campionato – confessa quello che, per tutti, è diventato Pippo – c’è grande entusiasmo anche nel riprendere gli allenamenti e prepararci per questa nuova stagione. Nonostante provenissi dal calcio a 11 e non mi fossi mai impegnato su questa disciplina, già avevo percepito dei miglioramenti nel corso dell’anno. L’obiettivo è poter confermare questo trend per essere di aiuto alla squadra. Certo sarebbe bello segnare ancora di più, perché di quello viviamo noi attaccanti”.