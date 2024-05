La Ducato Futsal chiude il triplete regionale nel settore giovanile

Sullo splendido parquet di Cannara si chiude in bellezza l’anno a livello regionale per il settore giovanile della Ducato Futsal che, dopo aver imposto la propria legge nelle categorie under 13 e under 15, ha avuto la meglio anche tra i più piccoli: i pulcini under 11 diretti da Claudio De Moraes ed Andrea Marini hanno avuto la meglio su Giovanili Todi e Madonna Alta Ferro di Cavallo, nel triangolare appena concluso e diretto e coordinato da Federico Mariotti.

A proposito di under 15 si chiude oggi l’avventura di Tiburzi e compagni nella fase nazionale che assegna lo scudetto di categoria. Dopo tre onorevoli sconfitte al cospetto di alcune grandi realtà del movimento giovanile, sarà il PalaRota il palcoscenico dell’ultimo impegno di questa lunghissima stagione: a Spoleto arriverà il Futsal Prato, anch’esso a secco di punti. Appuntamento alle ore 16 a piazza d’Armi.