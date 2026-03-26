La Ducato Futsal chiude il campionato ospitando la Rivo Subasio

  • Redazione
  • Marzo 26, 2026
  • Calcio a 5
  • Letto 145

    • Si chiude sabato il campionato della Ducato Futsal con un match molto interessante contro la squadra più in forma del momento, quella Rivo Subasio che Rosi e compagni si troveranno ad affrontare per la quinta volta in stagione. La Rivo viene da dodici vittorie consecutive e sabato scorso si è tolta la soddisfazione di infliggere una sconfitta alla capolista Monteleone, con il secondo posto già acquisito e in attesa di sapere chi incontrerà nella finale play off. Anche la Ducato non potrà migliorare (né peggiorare) il suo sesto posto e, in attesa dell’ultimo impegno ufficiale costituito dalla SuperCoppa, vorrà chiudere al meglio davanti al proprio pubblico, magari attingendo ai ricordi positivi dell’ultimo confronto contro la squadra di Cistellini, quello che permise ai ragazzi di De Moraes di arrivare alla finale di Coppa, rimontando il 3-4 dell’andata. Tutti arruolati nella Ducato, grazie al recupero di Vitinho (nella foto alle spalle di Vasilache ndr) dopo la squalifica. Appuntamento alle ore 15 al PalaRota. 

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....