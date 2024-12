La Ducato Futsal alla vigilia della sfida al Gubbio Burano. Cannarozzo: “Prima di Natale ci giochiamo molto in ottica playoff”

Nei giorni in cui la Ducato Spoleto Futsal mette in bella mostra i trofei della stagione ’23-’24, ricevuti in settimana in Federazione (titolo e coppa under 15, oltre alla Coppa Disciplina tanto per la prima squadra quanto per la stessa under 15, riconoscimenti questi ultimi cui tiene molto il presidente Zicavo), Rosi e compagni sono già proiettati sul prossimo match che li vedrà ospitare il Gubbio Burano, compagine in decisa ripresa.

“Loro hanno perso tante partite in fila – dice il Team Manager spoletino, Luca Cannarozzo – ma nelle ultime due hanno prima battuto il San Martino capolista e poi strappato un pareggio a Torgiano. Quindi c’è bisogno della nostra migliore versione…”



Ducato che vuole aprire nel migliore dei modi il girone di ritorno.

“Nella prossima settimana ci giochiamo molto: prima il Gubbio Burano e poi la trasferta di venerdì a Lidarno sul sintetico, dove storicamente abbiamo sempre fatto fatica. Qui si vedrà se valiamo un posizionamento play off”.

Un Cannarozzo pienamente impegnato nel suo ruolo di Team Manager e anche di fotografo.

“Mi piace molto aiutare questa società per quello che so fare: ci metto la mia esperienza di ex-giocatore, ma anche la passione di cogliere qualche scatto importante che fa piacere ai ragazzi ed alla società. Vedere le mie foto pubblicate sui social dei giocatori e sulla stampa è motivo di orgoglio; e, soprattutto, ripaga i sacrifici che io, insieme ai membri dello staff, faccio per la Ducato Spoleto Futsal”.

Sicuro il recupero di Trapasso; qualche minuto anche per Botteghin ed Oranelli.

Appuntamento per la partita con il Gubbio Burano sabato alle 15 al PalaRota.