La Ducato Futsal al rush finale, De Moraes: “Tutti avranno il loro spazio”

  • Redazione
  • Marzo 13, 2026
  • Calcio a 5
  • Letto 65

    • Rush finale per il campionato della Ducato Futsal, alla prese con gli ultimi tre impegni. Domani a Spoleto arriva la Gadtch, in piena corsa per un posizionamento play off. Ma gli spoletini non sono intenzionati a fare sconti.
    “Anche se non abbiamo più obiettivi – dice mister Claudio De Moraes – ho chiesto ai ragazzi di onorare al meglio questi ultimi appuntamenti, prima di tutto per noi stessi e per fare vedere il nostro livello fino alla fine e poi per il nostro pubblico che ci ha seguito per tutto l’anno”

    C’è sicuramente un po’ di amarezza per l’obiettivo stagionale play off che è stato mancato, ma De Moraes cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno di una stagione che ha comunque visto la Ducato arrivare ad un passo dalla vittoria in Coppa. 
    “Al termine di un anno altalenante, avremo tre partite molto difficili e affronteremo squadre con grandi obiettivi; ma, come fatto contro Avvera e Montegabbione, venderemo cara la pelle, con l’obiettivo anche di rimanere in forma per un finale di stagione in cui saremo chiamati a giocare anche la Supercoppa”
    E, riguardo all’opportunità di fare giocare qualche minuto in più ai meno impiegati, De Moraes è molto chiaro. 
    “Il nostro obiettivo è vincere le partite e l’utilizzo dei giocatori non cambierà solo perché siamo nel finale di stagione. Tutti avranno il loro spazio”.
     
    Appuntamento alle 15 al PalaRota. 

    Share

    Articolo precedente

    Mud&Glory Academy protagonista tra Umbria e Marche: una domenica di sport, podi e grandi prestazioni

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....