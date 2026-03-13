La Ducato Futsal al rush finale, De Moraes: “Tutti avranno il loro spazio”

Rush finale per il campionato della Ducato Futsal, alla prese con gli ultimi tre impegni. Domani a Spoleto arriva la Gadtch, in piena corsa per un posizionamento play off. Ma gli spoletini non sono intenzionati a fare sconti.

“Anche se non abbiamo più obiettivi – dice mister Claudio De Moraes – ho chiesto ai ragazzi di onorare al meglio questi ultimi appuntamenti, prima di tutto per noi stessi e per fare vedere il nostro livello fino alla fine e poi per il nostro pubblico che ci ha seguito per tutto l’anno”.

C’è sicuramente un po’ di amarezza per l’obiettivo stagionale play off che è stato mancato, ma De Moraes cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno di una stagione che ha comunque visto la Ducato arrivare ad un passo dalla vittoria in Coppa.

“Al termine di un anno altalenante, avremo tre partite molto difficili e affronteremo squadre con grandi obiettivi; ma, come fatto contro Avvera e Montegabbione, venderemo cara la pelle, con l’obiettivo anche di rimanere in forma per un finale di stagione in cui saremo chiamati a giocare anche la Supercoppa”.

E, riguardo all’opportunità di fare giocare qualche minuto in più ai meno impiegati, De Moraes è molto chiaro.