La Ducato Futsal a Rivotorto per la semifinale di andata di Coppa Italia

Sono passati quasi tre mesi dall’esordio ufficiale di questa stagione: al PalaRota si disputò Ducato-Rivo Subasio, valida come prima partita del girone di Coppa Italia; vinsero gli ospiti per 4-3 ed il risultato di allora fu addebitato alle molte assenze in casa spoletina. Queste settimane, invece, hanno detto che quel punteggio non fu un caso: la squadra di Cistellini, infatti, ha sempre veleggiato in altissima classifica; mentre la Ducato ha fatto un po’ di fatica. Ma la partita di stasera, andata di semifinale di quella Coppa inaugurata proprio quel 6 settembre, azzera un po’ tutto, anche perché la Ducato viene da quattro vittorie consecutive tra Coppa e campionato; mentre la Rivo, dopo aver messo in carniere la splendida rimonta che le ha permesso di ribaltare fuori casa il quarto di finale a Miriano, ha rallentato n campionato, perdendo anche l’ultima in casa contro Lidarno. Rosi (foto) e compagni hanno una grandissima voglia di raggiungere le finali che si disputeranno al PalaPaternesi di Foligno e dovranno ragionare nell’ottica del doppio confronto (il ritorno si giocherà al PalaRota il prossimo 10 dicembre).

Appuntamento nella celebre “Bombonera” di Rivotorto alle 20.45.