La Ducato Futsal a Rivotorto per la semifinale di andata di Coppa Italia

  • Redazione
  • Novembre 25, 2025
  • Calcio a 5
    • Sono passati quasi tre mesi dall’esordio ufficiale di questa stagione: al PalaRota si disputò Ducato-Rivo Subasio, valida come prima partita del girone di Coppa Italia; vinsero gli ospiti per 4-3 ed il risultato di allora fu addebitato alle molte assenze in casa spoletina. Queste settimane, invece, hanno detto che quel punteggio non fu un caso: la squadra di Cistellini, infatti, ha sempre veleggiato in altissima classifica; mentre la Ducato ha fatto un po’ di fatica. Ma la partita di stasera, andata di semifinale di quella Coppa inaugurata proprio quel 6 settembre, azzera un po’ tutto, anche perché la Ducato viene da quattro vittorie consecutive tra Coppa e campionato; mentre la Rivo, dopo aver messo in carniere la splendida rimonta che le ha permesso di ribaltare fuori casa il quarto di finale a Miriano, ha rallentato n campionato, perdendo anche l’ultima in casa contro Lidarno. Rosi (foto) e compagni hanno una grandissima voglia di raggiungere le finali che si disputeranno al PalaPaternesi di Foligno e dovranno ragionare nell’ottica del doppio confronto (il ritorno si giocherà al PalaRota il prossimo 10 dicembre). 

     

     

    Appuntamento nella celebre “Bombonera” di Rivotorto alle 20.45. 

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....