La Ducato Futsal a Norcia per il riscatto e per passare il turno

In campo questa sera alle 21.30. Trapasso: “Metteremo in campo tutta la determinazione possibile”

È già ad un piccolo bivio la stagione della Ducato Futsal che, stasera, a Norcia, affronterà i padroni di casa con l’obbligo di vincere per accedere ai quarti di finale della Coppa Italia di serie C1. Per Rosi e compagni, dopo la sconfitta incassata due settimane fa al PalaRota dal Città di Rieti, non basterà il pareggio, visto che i nursini hanno sì perso nella seconda giornata del gironcino contro i sabini, ma solo con un gol di scarto.

“Al di là del risultato, cui teniamo perché la Coppa è sempre un bel palcoscenico da calcare, la partita di stasera per noi sarà un test importante: loro sono una compagine rodata, abituata alla categoria e con giovani molto forti. In noi è molto forte la voglia di riscattarci dopo la sconfitta nella prima partita e metteremo in campo tutta la determinazione possibile”.

Alla ricerca delle belle sensazioni dello scorso anno…

“Vogliamo riprendere il filo del discorso, per dimostrare di valere questa categoria e viverla da protagonisti. Abbiamo bisogno dello spirito della neopromossa, ma senza nessun timore reverenziale”.

E con il miglior Trapasso.

“Sono due mesi che ci sto mettendo anima e cuore per essere al top della forma. Senza infortuni, non solo io, ma tutta la squadra diremo la nostra”.