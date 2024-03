La Ducato Futsal a Gubbio per l’ultima grande sfida del campionato

In campo sabato alle 15, non ci sarà il capitano Rosi

Siamo alla vigilia dell’ultima partita della stagione regolare del campionato di serie C1 e la situazione è quanto mai complessa per la Ducato Futsal, posizionata in classifica in zona play out. La squadra di mister De Moraes nutre ancora qualche speranza di evitare la pericolosa coda degli spareggi per non retrocedere ed ha due possibilità: mettersi dietro cinque squadre alla fine delle partite di sabato (che si disputeranno tutte in contemporanea) oppure arrivare quintultima, avendo almeno otto punti di vantaggio sulla penultima.

Gli incroci sono molti e pericolosi, ma il dato di fatto è che, prima di guardare agli altri campi, ci sarà da fare il proprio, facendo punti in casa del Gubbio Burano, compagine che non sta passando un buon momento di forma, ma capace più volte di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria sul proprio campo. All’andata finì 2-2, grazie alla doppietta di Diego Secco all’esordio in maglia spoletina. Ci vorrà la concretezza vista nelle ultime tre trasferte (tre vittorie) e la capacità di fare gioco vista nelle tre sfortunate partite disputate al PalaRota contro le prime della classe.

Si giocherà alla Polivalente di Gubbio e la Ducato dovrà fare a meno del proprio capitano, Simone Rosi, espulso nel convulso finale del match di sabato scorso contro il CLT. Inizio alle ore 15.