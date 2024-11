La Ducato Futsal a Cannara, Paloni: “Dobbiamo mettere in campo in trasferta le stesse qualità e determinazione che mettiamo al PalaRota”

Penultima di andata per la Ducato Futsal che andrà ospite del Real Cannara nell’anticipo di domani sera. Rosi e compagni, rilanciati nel morale dopo le due buone prestazioni esibite al PalaRota che hanno dato ossigeno anche alla classifica spoletina, cercheranno di dare continuità ai risultati, dovendo fare i conti con una compagine storicamente ostica e che sta raccogliendo molto meno di quanto mostrato in termine di prestazioni. “Se vogliamo dare un senso importante a questa stagione – dice il giovanissimo Riccardo Paloni -, dobbiamo mettere in campo in trasferta le stesse qualità e determinazione che mettiamo al PalaRota. Altrimenti ci capiterà di perdere anche contro squadre sulla carta più deboli. E questo può rovinare un campionato così equilibrato”. Il classe 2006 a disposizione di De Moraes viene da un periodo un po’ altalenante dopo l’avvio choc (tre reti all’esordio in coppa poi cancellate dal Giudice Sportivo). “Sono contento perché, dopo tre-quattro partite in cui ho giocato pochissimo, contro il Montegabbione ho avuto minuti a disposizione per dimostrare di poter essere un’alternativa seria nelle rotazioni del mister”. Prestazione condita anche da un gol festeggiato con un caldo abbraccio dai compagni di squadra. “In realtà non ho avuto mai dubbi sul mio rapporto con gli altri. Percepisco bene quanto tengano a me ed alla mia crescita in ogni allenamento, sia quando sottolineano le cose fatte bene che soprattutto quelle da migliorare. Anche grazie a questo sto superando qualche paura di sbagliare che avevo all’inizio di questa mia esperienza”.



Appuntamento alle 21.30 domani sera al PalaCasone di Cannara.