La dottoressa Anna Laura Spinelli è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Medicina dell’Ospedale di Spoleto

Importante ritorno al San Matteo degli Infermi

Dal primo maggio la dottoressa Anna Laura Spinelli è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Medicina dell’ospedale “San Matteo degli Infermi”. La professionista, prima donna primario della struttura spoletina, torna il città dopo l’importante esperienza alla guida dell’Unità Operativa di Geriatria all’ospedale di Faenza. Specializzata in geriatria nel 1994 nella prestigiosa scuola dell’Università degli Studi di Perugia diretta dal professor Umberto Senin, la dottoressa Spinelli vanta un’importante esperienza professionale in Umbria e in Emilia Romagna e la partecipazione a numerosi programmi avanzati di ricerca in materia di invecchiamento cerebrale, oggetto anche di diverse pubblicazioni scientifiche.

Anna Laura Spinelli, insediata nei giorni scorsi alla guida della Struttura Complessa di Medicina del “San Matteo degli Infermi, ha già incontrato il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dr. Massimo De Fino e il direttore sanitario dell’ospedale di Spoleto dr. Luca Sapori per un confronto approfondito sulle linee di sviluppo di un reparto strategico nell’assistenza e nella cura ai pazienti del territorio e proiettato a diventare sempre più un polo attrattivo e di riferimento nell’ambito nella rete ospedaliera regionale.

A lei e al suo staff i vertici della Usl Umbria 2 hanno rivolto gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse della comunità e dell’azienda sanitaria.