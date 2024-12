In occasione del recente rinnovo delle cariche istituzionali in seno alla SICP, Società Italiana di Cure Palliative, la professionista dell’Azienda Usl Umbria 2 dott.ssa Marta De Angelis è stata eletta segretario per il mandato 2024-2028. Un prestigioso riconoscimento per il medico palliativista di Spoleto, da sempre in prima linea per sostenere il diritto universale di accesso alle cure palliative e che in ambito clinico, con lo staff dell’azienda sanitaria e in rete con i medici di medicina generale, i professionisti ospedalieri e decine di volontari, si prende cura ogni anno in hospice di circa 150 persone con patologie inguaribili e e offre assistenza a domicilio a circa 250 pazienti.



L’accesso alle cure palliative in Italia, l’analisi delle criticità ancora presenti e la volontà di mettere al centro la persona malata e la sua famiglia con tutti i complessi bisogni non solo clinici che sono presenti nella fase avanzata e terminale di malattia, sono stati al centro di importanti interventi in ambito istituzionale dei rappresentanti della SICP.



Una delegazione della Società Scientifica – presente anche la dott.ssa De Angelis – è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Nel sottolineare quanto sia stato fatto e si stia facendo per garantire a tutti questo diritto previsto dalla legge, i delegati hanno richiamato la necessità di accreditare in tutte le Regioni le Reti di cure palliative per gli adulti e le Reti di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, come previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 27 luglio 2020 e del marzo 2021, ponendo anche il tema della formazione universitaria, della ricerca e della necessità di promuovere una cultura che comprenda e valorizzi l’importanza delle cure palliative.



La neo segretaria della SICP dott.ssa De Angelis è inoltre intervenuta in occasione di un’audizione in Senato promossa dalla seconda commissione (Giustizia) e dalla decima commissione (Sanità, Sociale, Previdenza).