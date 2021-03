“La donna per me “, le riprese rinviate di una settimana

Causa maltempo la produzione ha deciso di posticipare l’inizio di sette giorni. Annullata la c onferenza stampa in programma lunedì 8 marzo

Slittano di una settimana le riprese del film La donna per me di Marco Martani, scritto con Eleonora Ceci.

Causa maltempo la Lucky Red, che insieme a Rai Cinema e in collaborazione con Sky produce il film, ha deciso di posticipare di sette giorni l’inizio dei lavori a Spoleto, rinviando a lunedì 15 marzo l’avvio delle riprese.

La pioggia prevista per la prossima settimana impedirebbe infatti l’allestimento del set in esterna, soprattutto al Giro della Rocca e a piazza Pietro Fontana che sono, insieme alla Chiesa di Sant’Eufemia e a Palazzo Vincenti Mareri, le location scelte per il film.

Annullata quindi la conferenza stampa programmata per lunedì 8 marzo alle ore 12.30. La nuova data verrà comunicata nei prossimi giorni.

Prodotto da Lucky Red con Rai Cinema e in collaborazione con Sky, La donna per me è una commedia romantica con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Nel cast anche Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta e Francesco Gabbani (nella foto di archivio di DMN), al suo primo ruolo cinematografico.