La domenica del MTB Club Spoleto: sugli scudi Desantis e Arcangeli

A Bettona ottima prestazione di Settimio Crispini

Domenica qualitativamente di alto livello per l’MTB Club Spoleto.

Continua a volare Alessandro Desantis, tornato in sella dopo la vittoria nel circuito Umbria Marathon: impegnato a Montefiascone, nella Granfondo dell’Est! Est!! Est!!!, il portacolori spoletino giunge quarto assoluto (a meno di tre secondi dal podio), ottenendo, in una gara molto combattuta ed accesa, il secondo posto della sua categoria.

A Bettona, invece, andava in scena la gara di Cross Country Bettona XCO Extreme, una competizione che, a differenza della Marathon, si basa molto più sull’esplosività, visto che si basa su un percorso ad anello da ripetersi più volte, pieno di saliscendi senza respiro. Ottima prestazione di Settimio Crispini, 7° di categoria; ma, ancora una volta, una menzione particolare va a Ursula Arcangeli, vincitrice della propria categoria in quanto unica iscritta, ma che si è anche portato a casa un terzo posto assoluto, che dimostra quanto si sia trovata a proprio agio in un contesto così difficile.