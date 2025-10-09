La domenica dei sogni. Stagione 2025/2026 – “Pierino e il Lupo” della Fondazione Aida in programma per domenica 26 ottobre

Torna al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” l’appuntamento con la rassegna di Teatro Famiglia “La domenica dei sogni”, ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

“Pierino e il Lupo”, uno spettacolo della Fondazione Aida, per la regia di Nicoletta Vicentini, musiche di Sergej Prokof’ev registrate dall’Orchestra Verdi di Milano e voce narrante di Dario Fo, andrà in scena domenica 26 ottobre alle 16.30 ed è adatto ad un pubblico a partire dai 4 anni.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis alle rappresentazioni della durata di circa 60 minuti, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di € 6,00 (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30. Abbonamenti € 25.00).

In occasione della rassegna, torna anche “La Biblioteca va a Teatro”. Nel foyer del Teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.

Il programma di quest’anno prevede altri cinque spettacoli, sempre di domenica, sempre al teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” e sempre alle 16.30.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 novembre e sarà “Il prete volante” della Compagnia Accademia Creativa, mentre lo spettacolo dedicato al Natale, “L’abete una storia di Natale” di Teatrop, andrà in scena andrà in scena il 14 dicembre. Il nuovo anno si aprirà con “La libreria fantastica” del Teatro Verde il 18 gennaio e proseguirà con l’ultimo appuntamento in programma, “Giovanni senza parole” di Crest Coop teatrale il 1 febbraio.

“Sono lieto di presentare il programma della nuova edizione della Domenica dei Sogni – ha dichiarato il vicesindaco Danilo Chiodetti – una straordinaria opportunità per bambini e bambine di vivere l’emozione del teatro in un ambiente accogliente e stimolante, con spettacoli scelti con cura per essere adatti a diverse fasce di età e che offrono la possibilità di divertirsi e imparare allo stesso tempo. Un viaggio incantato lungo cinque spettacoli dove si potranno incontrare personaggi straordinari con messe in scena vivaci e colorate che regaleranno un’esperienza indimenticabile per una stagione ricca di emozioni e sorprese”.

“Il Consorzio B.I.M. Nera e Velino anche quest’anno è felice di supportare il progetto “La Domenica dei sogni”, dedicato alle bambine e ai bambini dello spoletino e della Valnerina – ha dichiarato Massimo Messi, presidente del Consorzio B.I.M. – in questo mio primo mandato come Presidente, ho ritenuto importante, insieme al Consiglio direttivo, sostenere un’iniziativa ormai storica del Comune di Spoleto e, per questo, ringrazio l’Amministrazione che ci ha consentito di inserire un tassello nel mosaico educativo e culturale della Città. Infatti crediamo fortemente che, una società, che non investe nella formazione dei propri giovani, rischi di perdere opportunità e di sottovalutare le potenzialità che il territorio può e deve esprimere”.

Pierino e il lupo

Tre attori pasticcioni tentano di mettere in scena la favola musicale “Pierino e il lupo” di Prokof’ev ma non hanno proprio studiato e sono costretti a improvvisare ed inventare idee strampalate, cercando la complicità del pubblico, per orientarsi fra gatti, papere, lupi, corni e clarinetti. Per fortuna su di loro regna indiscussa la figura del Grande Narratore, dalla inconfondibile voce del premio Nobel Dario Fo, che li guida lungo il percorso della fiaba. Ma i tre avranno bisogno dell’aiuto dei bambini per capire e provare a reinventare i personaggi: “Come cambierà il carattere del lupo se invece di affidarlo ai corni lo facciamo suonare agli archi?” e scopriranno che in questa fiaba la storia deve fare i conti con la musica e con i suoi vari momenti espressivi. Prokof’ev ha scritto la sua fiaba musicale con lo scopo educativo di far conoscere ai bambini i principali strumenti dell’orchestra, il loro suono, il loro carattere espressivo. Per questo ha associato ad ogni strumento un personaggio e un particolare motivo musicale.