La Domenica dei Sogni presenta “La libreria fantastica” : domenica 11 gennaio alle ore 16.30

Si terrà domenica 11 gennaio alle ore 16.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti “La libreria fantastica”, il penultimo spettacolo dell’edizione 2025-2026 della rassegna di Teatro Famiglia “La domenica dei sogni”, ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

“La libreria fantastica” è uno spettacolo del Teatro Verde, per adattamento teatrale di Andrea Calabretta, con Andrea Calabretta e Diego Di Vella, la regia di Valerio Bucci, le musiche di Enrico Biciocchi e le canzoni di Diego Di Vella. Scene, costumi e burattini sono di Alessandra Ricci.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis alle rappresentazioni della durata di circa 60 minuti, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di € 6,00 (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30. Abbonamenti € 25.00).

In occasione della rassegna, si rinnova anche l’appuntamento con “La Biblioteca va a Teatro”. Nel foyer del Teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.

La libreria fantastica

Tutte le librerie sono fantastiche: basta aprire un libro e si spalanca un mondo di avventure, di sorprese, di storie mozzafiato o di vicende amorose. Ma questa libreria lo è ancora di più.

Come perché? Innanzitutto perché c’è Diego con le sue canzoni e poi perché è popolata da una serie di personaggi incredibili e incredibilmente divertenti: topini innamorati, gufi saccenti, alieni buffi, pecore insonni, orchetti stonati.

Tutti nella libreria pronti a raccontare storie… fantastiche.

Tra canzoni e libri, tra note e pagine stampate, uno spettacolo che canta e incanta, portando il pubblico in un’atmosfera surreale e giocosa che aiuta a crescere e ad affrontare i piccoli-grandi problemi che ogni bambino si trova davanti, tra cui la gestione della rabbia e la visione dell’errore come potenzialità di cambiamento.