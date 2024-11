La Domenica dei Sogni, “Le lacrime del principe” in programma il 10 novembre

Nuovo appuntamento al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” per La domenica dei sogni, la rassegna di teatro famiglia ideata da Vincenzo Cerami per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

“Le lacrime del principe”, uno spettacolo della Compagnia Teatrale Mattioli liberamente ispirato a “Il mago dei Colori” di Arnold Lobelcon, andrà in scena domenica 10 novembre alle 16.30 ed è adatto ad un pubblico a partire dai 3 anni.

Gli spettatori fino a 18 anni possono assistere gratis alla rappresentazione di e con Monica Mattioli e Massimo Prandelli, che vede la collaborazione artistica di Monica Parmagnani e un disegno luci di Cinzia Airoldi, mentre gli adulti possono partecipare acquistando un biglietto al costo di € 6,00 (la biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle 15.45 alle 16.30).

In occasione della rassegna, torna anche “La Biblioteca va a Teatro”. Nel foyer del Teatro sarà presente un punto prestito di libri per bambini e bambine allo scopo di promuovere la lettura e la biblioteca al di fuori degli spazi di Palazzo Mauri.

Il programma di quest’anno prevede altri tre spettacoli, sempre domenica, sempre al teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” e sempre alle 16.30.

Il prossimo è previsto per il 15 dicembre e sarà dedicato al Natale. Teatro Giovani Teatro Pirata Onlus porterà in scena “Un Babbo a Natale”, spettacolo vincitore del Premio Ewo Eyes Wide Open 2018/2019.

Domenica 19 gennaio 2025 sarà la volta di “Mistero al Museo – Un salto nella preistoria” della Compagnia Alcuni con Sergio Manfio e Francesco Manfio.

L’ultimo spettacolo in rassegna “Le quattro stagioni” della compagnia La Baracca Testoni Ragazzi, si terrà il 2 febbraio.

Tanto ma tanto tempo fa, i colori non esistevano ancora e tutto quello che non era bianco e nero, era grigio. Per questo era chiamato il periodo grigio del mondo. A quel tempo, che piovesse o splendesse il sole, non c’era nessuna differenza. In un regno viveva un principe, che quando era piccino aveva una voce incantevole. Con il passare degli anni in quel regno tutto grigio e nero la voce del principe si affievolì fino a scomparire.

E non solo… più passava il tempo e più il principe si sentiva stanco con solo una gran voglia di dormire. Un giorno mentre il principe stava sonnecchiando dalla noia si accorse che dagli occhi stava uscendo del liquido trasparente; in quel regno nessuno mai aveva perso l’acqua dagli occhi. L’acqua usciva dai rubinetti, dalle fontane, scorreva nei fiumi, stava nei laghi, ma mai negli occhi.

Da quel giorno la vita del principe e dei bambini del regno iniziò a cambiare.

Per i bambini lo spettacolo è un tuffo nel mondo dei colori e delle emozioni: noia, paura, felicità, tristezza, amore e rabbia per riconoscere quelle emozioni che attraversano la storia del principe e che sono di ognuno di noi.