I portacolori del club spoletino si sono fatti valere alla Gran Fondo Città di Poppi, alla Leonessa Prestige MTB e alla temuta Hero Sudtirol Dolomites

Impegni tosti e su più fronti per la domenica del MTB Spoleto.

Splendide notizie arrivano dalla magnifica location del Castello di Poppi nell’aretino. Dopo la Gran Fondo Città di Poppi, i portacolori spoletini scalano le classifiche di categoria ed entrano prepotentemente in corsa per vincere il prestigioso circuito UmbriaTuscany 2023. Dopo l’avaria di domenica scorsa sul Monte Cucco, bella rivincita per Andrea Piermatti che si prende l’8° posto nella M3 ed il primo posto nella classifica generale. Stessa cosa anche per Ursula Arcangeli, sesta nella MW1 GranFondo e per Chiara Crispini, terza nel Classic. In un parterre di tutto rispetto, notevole anche il 16° posto in M3 per Settimio Crispini.

Un po’ più a sud, nel Leonessa Prestige MTB, sfuma la vittoria assoluta in volata (per meno di tre decimi di secondo!), per Alessandro Desantis, protagonista di una gara tutta all’attacco che ha provocato una dura selezione (il 3° arrivato è arrivato a quasi tre minuti dalla coppia di testa). Veramente peccato per Desantis, che ha pagato, con ogni probabilità, lo sprint avviato in prima posizione.

Decisamente più a nord (a Selva di Val Gardena), sono stati due i bikers spoletini a prendere il via nella temutissima Hero Sudtirol Dolomites. Entrambi l’hanno portata a termine: Simone Pettinari la 60 km e l’indomabile Leonardo Lancia la 86 km, chiusa al 10° posto nella categoria M7. Veramente una grande soddisfazione per entrambi che hanno messo al collo (ed è la decima volta per entrambi) la medaglia del finisher.