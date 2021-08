La nota stampa del coordinatore di CiviciX, Giovanni Maria Angelini Paroli

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

CiviciX Spoleto esprime grande apprezzamento per la disponibilità annunciata da Andrea Sisti a candidarsi sindaco della nostra comunità con un chiaro progetto amministrativo di governo per i prossimi 10 anni.

Abbiamo lavorato in questi mesi insieme ad altre forze e movimenti civici dando origine a “Spazio Civico” a cui si sono aggiunte anche forze politiche.

Un buon lavoro partecipato da alcuni con spirito volenteroso, da altri con posizionamento tattico. Logiche antiche e schematismi superati dalla storia ne hanno impedito la completa evoluzione. Siamo certi – afferma il Coordinatore di CiviciX Spoleto Giovanni Angelini Paroli – che Andrea Sisti saprà dialogare con tutti recuperando ampiamente anche quel lavoro insieme alle migliori energie del nostro comune. afferma il Coordinatore di CiviciX Spoleto Giovanni Angelini Paroli – che Andrea Sisti saprà dialogare con tutti recuperando ampiamente anche quel lavoro insieme alle migliori energie del nostro comune.

La legge individua nel sindaco l’elemento aggregante della coalizione e del progetto amministrativo e siamo certi che Andrea Sisti saprà dare forma, con un mandato libero ed ampio, ad una coalizione in grado in 10 anni di riportare, dopo molto tempo, Spoleto ad un centralità regionale, nazionale e al ruolo internazionale che merita nel campo della cultura.

Ora tutti coloro che in questi mesi e giorni ci hanno cercato chiedendo di favorire la disponibilità di Andrea Sisti per questo progetto che guarda al futuro di Spoleto, possono attivarsi concretamente per lavorare e realizzare insieme il cambiamento.