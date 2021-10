La direzione della Usl Umbria 2 ringrazia i professionisti da oggi in pensione

Prime determinazioni in ordine agli assetti organizzativi

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, la direttrice sanitaria Simona Bianchi e il direttore amministrativo Piero Carsili (nella foto), insieme a tanti colleghi dell’azienda sanitaria porgono i più sentiti saluti e ringraziamenti per il prezioso contributo offerto in tanti anni di attività professionale alle dottoresse Giuliana Fancelli, direttrice del distretto sociosanitario di Foligno, Antonia Tamantini, direttrice del dipartimento di salute mentale e Maria Stefania Gallina (foto), dirigente del servizio Formazione, Comunicazione e Relazioni Esterne, da questa mattina in pensione.

Per raggiunti limiti di età lasciano oggi l’Azienda Usl Umbria 2 anche due medici di medicina generale: il dr. Angelo Liurni, del distretto di Terni e il dr. Alfredo Properzi, del distretto di Foligno che, “insieme alle tre professioniste – affermano i vertici aziendali – hanno garantito un supporto fondamentale per la tenuta del sistema sanitario e della rete dei servizi al cittadino durante la lunga e buia fase dell’emergenza pandemica. A tutti loro – concludono De Fino, Bianchi e Carsili – rivolgiamo un caro saluto e i migliori auguri per gli anni a venire”.

La direzione strategica aziendale ha nel frattempo adottato le prime determinazioni definendo i nuovi assetti alla guida delle strutture territoriali.

Alla guida del distretto di Orvieto è stato nominato il dr. Massimo Marchino, già responsabile del SerD dell’Orvietano, in sostituzione del dr. Camillo Giammartino che è stato chiamato a far parte dello staff della Direzione Regionale Salute e Welfare per le attività del programma “Progettare le emergenze”, mentre il nuovo direttore del distretto di Foligno sarà il dr. Paolo Tozzi, dirigente medico già responsabile del Centro di Salute 3 di Foligno, che da oggi subentra alla dr.ssa Fancelli. Inoltre la dr.ssa Simona Marchesi, già responsabile del presidio ospedaliero di Cascia-Norcia, assumerà anche l’incarico di direttore del distretto della Valnerina.

Attribuito infine l’incarico di responsabilità della struttura semplice Relazioni Sindacali al dott. Roberto Longari che assume anche l’incarico di responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Sistema Assicurativo.