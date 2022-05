La direttrice artistica Monique Veaute al Festival di Spoleto USA di Charleston

Viaggio istituzionale per l’inaugurazione del Festival omonimo d’oltreoceano

Viaggio istituzionale per la direttrice artistica Monique Veaute, che nello scorso weekend è stata ospite dello Spoleto Festival di Charleston, in occasione dell’inaugurazione. Il viaggio, frutto del ritrovato dialogo tra le due istituzioni, e del rapporto personale della direttrice con il nuovo direttore generale Mena Mark Hanna, apre infatti una nuova fase di collaborazione tra i due Festival fondati da Gian Carlo Menotti e nuovi scenari per sviluppi futuri. Monique Veaute ha potuto assistere al debutto della nuova produzione dell’opera Omar in prima mondiale. L’opera, musicata dalla vincitrice del Grammy Award Rhiannon Giddens e dal compositore Michael Abels, si basa sull’autobiografia (scritta nel 1831) di Omar Ibn Said, uno studioso musulmano costretto a lasciare l’Africa occidentale a bordo di una nave per Charleston, dove fu venduto e ridotto in schiavitù. Il debutto è stato suggellato da un grande successo: la narrazione mette in luce la fede di Said e la sua resistenza a essere definito o cancellato dai suoi schiavisti, assicurando che il suo spirito continui a vivere.

Proprio Rhiannon Giddens, tra le più acclamate artiste americane, sarà ospite del Festival di Spoleto nel 2023. Cantante e musicista capace di mescolare influenze dalla musica Jazz, folk e popolare è stata definita dalla stampa “un’artista elettrizzante che fa rivivere i ricordi di predecessori dimenticati, bianchi e neri”.

Tra gli incontri anche quelli con il precedente direttore Nigel Redden, la regista Kaneza Schaal e il cast dell’Opera tra cui gli interpreti di Omar Jamez McCorkle, Julie Laquita Mitchell e Malcolm MacKenzie.



Grande attesa per l’inaugurazione del Festival il 24 giugno 2022 in Piazza Duomo a Spoleto con la prima europea di Passion of Ramakhrisha eseguita dalla Budapest Festival Orchestra e dal Coro di Santa Cecilia con Iván Fisher.