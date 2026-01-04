La Coppa è del Monteleone; ma quanti rimpianti per la Ducato

Una Ducato mai doma, nonostante uno splendido secondo tempo, cede nella finale di Coppa, disputata in un PalaPaternesi pieno, con le due tifoserie che si sono affrontate dando uno splendido spettacolo.

Partita ovviamente molto difficile per la Ducato, che non può disporre di Cocco squalificato e con Giusti in panchina per onor di firma; De Moraes non è disponibile e svolge solo il ruolo di allenatore. Il match si basa sul gran possesso palla del Monteleone con la Ducato che si difende molto bene, facendo tanta densità davanti a Ceccarelli. La Ducato punge in contropiede, ma non è letale. Dall’altra parte un ottimo Ceccarelli tiene a bada le bocche di fuoco di Veschini; la Ducato è anche fortunata quando la traversa dice di no a Stocco e a Rafinha. De Camillis spreca una favorevole occasione; dall’altra parte di vede Tanabe, ma Del Secco se la cava. Stocco trova la parte alta della traversa, poi l’episodio che decide il primo tempo: grande imbucata di Anemone, con Ledru lasciato uno contro uno, che fulmina Ceccarelli.

Nella ripresa il Monteleone sembra troppo pago del gol di vantaggio e la Ducato sale di intensità, avendo subito un’occasione con Vitinho, ma palla al lato. Capoccia (entrato in porta per Del Secco) è bravo su caparbia azione di Rosi. La prima metà del tempo corre via senza sussulti; all’11’ il destro a giro di Tacchilei servito da Rosi finisce al lato; ed è il preludio al pareggio spoletino: lo segna lo stesso Tacchilei, servito da Botteghin. Del Gallo ha sui piedi la palla del sorpasso, ma Capoccia se la cava. Dal possibile vantaggio, arriva il gol dell’1-2 con Ledru che batte sotto porta Ceccarelli, sfruttando un assist di Stocco. De Moraes inserisce subito Tanabe come portiere di movimento e la Ducato crea tre gigantesche occasioni per il 2-2, ma una traversa di Vasilache, un miracolo su Paloni ed un errore sotto porta di Vitinho stanno lì pesanti come un macigno. Il match termina 3-1 con il lob nella porta vuota di Rafinha.