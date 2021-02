La cooperativa sociale Il Cerchio lancia un nuovo progetto per i bambini del territorio

Già attivo il servizio EduRAP

Nasce a Spoleto Edu Design, progetto di innovazione sociale e welfare comunitario incentrato sui servizi integrativi. Guidato dalla Cooperativa Il Cerchio e altre associazioni del territorio, l’intervento è rivolto alla fascia 0-6 anni.

Il progetto è finanziato dal Programma Operativo Regionale Umbria del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2014-2020. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi all’infanzia nei quattro comuni di riferimento: Spoleto, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Giano dell’Umbria.

Importante, per la nascita del progetto, il contributo di soggetti pubblici e privati coinvolti nella rilevazione delle esigenze del territorio; fondamentale è la costruzione e il ruolo di una comunità educante. Sono infatti famiglie, bambini e ragazzi i destinatari principali dell’intervento ed è a partire dai loro bisogni ed aspettative che si fonda il progetto. A questo proposito è online un sondaggio volto a rilevare bisogni ed esigenze delle famiglie che vivono nel territorio: chiunque volesse dare il proprio contributo in proposito, può rispondere al questionario presente nel sito dedicato (www.educommunity.net).

A breve, inoltre, sarà avviata anche una nuova cooperativa di comunità, EduCommunity, la prima nel suo genere a livello nazionale, che si occuperà dello sviluppo della fase operativa del progetto, offrendo al territorio servizi educativi integrativi all’infanzia. Sarà presto online anche una piattaforma digitale, sempre all’indirizzo www.educommunity.com, che permetterà di facilitare il dialogo con la comunità locale, favorendo l’incontro tra domanda e offerta dei servizi educativi.

Attualmente è già operativo il primo servizio avviato nell’ambito del progetto Edu Design, ovvero il centro Multidisciplinare per l’età evolutiva Edu RAP – Riabilitazione Ascolto Prevenzione. Il Centro, che si trova a Spoleto in via del Sacro Cuore 15, nasce per accompagnare i bambini nelle diverse fasi e sfide dell’età evolutiva, dalla prima infanzia all’adolescenza. Edu RAP è animato da una équipe multidisciplinare di specialisti che, lavorando in team, segue e prende in carico globalmente il bambino o l’adolescente, insieme alla sua famiglia, dalla fase di diagnosi a quella terapeutica e di sostegno.

I principali servizi offerti dal Centro sono: Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva; Psicologia dell’età evolutiva; Logopedia; Terapia occupazionale pediatrica e Sostegno all’apprendimento con doposcuola specialistico, anche per bambini con disturbi specifici dell’apprendimento.

Presso il centro Edu RAP, attraverso un approccio globale e integrato, il team di specialisti si occuperà di prevenzione e valutazione di disturbi di coordinazione motoria, di ritardi psicomotori e cognitivi, disturbi dell’attenzione e del comportamento o dell’apprendimento, disturbi dello spettro autistico e del linguaggio, ma anche problematiche legate a ansia, disturbi affettivi e altri problemi legati alle varie fasi della crescita. Sarà possibile intervenire per incrementare la partecipazione alla vita quotidiana in bambini che hanno difficoltà di attenzione e iperattività. L’equipe multidisciplinare, in accordo con la famiglia, studierà un percorso terapeutico e di sostegno personalizzato.

I bambini e i ragazzi entreranno in uno spazio accogliente e motivante, curato nei minimi dettagli a partire dagli arredi e dalle attrezzature, scelte pensando prima di tutto alle necessità dei più piccoli e al loro utilizzo in maniera autonoma. Anche la scelta dei materiali è stata prioritaria, privilegiando aziende con un’attenzione particolare alle produzioni ecologiche e a km 0. Il Centro è inoltre dotato dei più aggiornati strumenti e test psicometrici utilizzati per la valutazione specialistica, scelti secondo le ultime linee guida in materia. Per informazioni è possibile chiamare il 366-5692951 o visitare la pagina http://www.ilcerchio.net/edurap/.