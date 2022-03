La Cooperativa Il Cerchio lancia un raccolta fondi per la festa del papà

Il 19 marzo le matite eco-sostenibili a sostegno del servizio Dopo di Noi Le Ville



Una nuova raccolta fondi per la Cooperativa Il Cerchio, questa volta in favore dei ragazzi del “Dopo di Noi”.

In occasione della festa del papà, sabato 19 marzo, dalle 10 alle 18 di fronte il supermercato EMI di San Nicolò, potrai acquistare un simpatico gadget per il tuo papà, regalandogli così un bellissimo pensiero ed allo stesso tempo supportando tanti ragazzi della tua città.

Si tratta di una matita eco-sostenibile, che si trasforma in una piantina. Una volta utilizzata, quando sarà troppo corta per scrivere, puoi letteralmente piantare la matita per veder nascere i primi germogli! Un regalo solidale e rispettoso dell’ambiente.

Contribuendo alla raccolta fondi, aiuterai tanti ragazzi con disabilità che vivono presso il Dopo di Noi – Le Ville di Spoleto, adulti con disabilità prossimi ad essere privi del supporto famigliare, che in questa struttura trovano accoglienza, calore, casa, grazie anche e soprattutto al lavoro di operatori specializzati che condividono ogni giorno con loro tante esperienze

Acquistando la matita, oltre ad un regalo originale, permetterai di migliorare il servizio attraverso attività e supporti ulteriori per queste persone.



Semina solidarietà con la matita eco-sostenibile che, con un po’ di cura diverrà un bel garofano!

L’appuntamento è sabato 19 marzo, a partire dalle 10 di fronte al supermercato EMI. Per maggiori informazioni e sostenere la campagna di raccolta fondi visita la pagina https://ilcerchio.net/festa-papa