Massima trasparenza operativa e maggiori tutele per i donatori. Questo il risultato di un accordo raggiunto con ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser e Italia non profit, organizzazioni da sempre impegnate per la formazione e tutela degli operatori del fundraising e del donatore, battendosi per la trasparenza delle attività di raccolta fondi.

Un accordo che ha portato la Cooperativa Il Cerchio alla sottoscrizione del memorandum e del codice etico delle due organizzazioni impegnandosi, come già fatto finora a garantire la massima trasparenza e la tutela del donatore, attraverso il rispetto della professione del fundraiser.

La Cooperativa Il Cerchio ha ricevuto la “coccarda della trasparenza” che contraddistingue le organizzazioni eccellenti che credono nell’attività del fundraising e del fundraiser, rispettando le specificità di questa professione garantendo una giusta retribuzione e vietando la pratica del compenso esclusivamente a percentuale.

“Il nostro costante impegno nella raccolta fondi per la realizzazione di progetti ed attività per le persone anziane, diversamente abili o minori svantaggiati del nostro territorio oggi si arricchisce di un elemento in più, una garanzia che assicura chiunque ci aiuti a supportare i nostri progetti che l’importo donato sarà devoluto ai progetti di sostegno e miglioramento della qualità della vita delle persone cosiddette svantaggiate”, le parole dei Responsabili della Cooperativa visibilmente felici per il riconoscimento ricevuto.

“Sono due le caratteristiche principali che contraddistinguono le nostre campagne di raccolta fondi. La prima è che i destinatari sono i servizi del nostro territorio, per la promozione di attività sociali e socio-assistenziali per le persone che sono vicino a noi, che hanno bisogno del nostro aiuto. La seconda è che l’intero ricavato della raccolta fondi viene utilizzato per i destinatari, non viene trattenuto nemmeno un euro dall’importo raccolto per la gestione della struttura organizzativa, come invece avviene in tutte le raccolte fondi di ogni organizzazione.”

Oggi la Cooperativa Il Cerchio è impegnata anche nella campagna per il 5 per mille, destinata al finanziamento delle attività svolte all’interno dei servizi, in favore di persone anziane, diversamente abili, minori con situazioni problematiche, ecc. presenti nel nostro territorio.

Chiunque volesse contribuire, può donare il proprio 5×1000 utilizzando il codice inserendo nell’apposita casella nel proprio CUD il codice 01517980544 (per maggiori informazioni consultare il sito http://www.ilcerchio.net/5×1000.html).

Mancano pochi giorni, ma il contributo di tutti è importantissimo per regalare un sorriso a chi più ne ha bisogno.